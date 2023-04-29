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+30, но дожди: синоптики предупредили о грядущем потеплении в Татарстане

Синоптики предупредили, что в Татарстане потеплеет до +30 градусов
+30, но дожди: синоптики предупредили о грядущем потеплении в Татарстане

Фото: открытые источники

В ближайшие дни температура воздуха в Татарстане может подняться до + 30 градусов, в ночное же время будут идти дожди. Об этом проинформировали в республиканском Гидрометцентре.

Завтра, 30 апреля, будет переменно-облачно, местами ожидаются дожди Температура воздуха днем прогреется до +28 градусов в восточной части республики.

1 мая, в понедельник, будет дождливо в ночное и утреннее время, но днем природа смилостивится на татарстанцами, осадков не будет. Однако будет ветренно - порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем будет от плюс 25 до плюс 30 градусов.

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