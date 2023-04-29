Синоптики предупредили, что в Татарстане потеплеет до +30 градусов

В ближайшие дни температура воздуха в Татарстане может подняться до + 30 градусов, в ночное же время будут идти дожди. Об этом проинформировали в республиканском Гидрометцентре.

Завтра, 30 апреля, будет переменно-облачно, местами ожидаются дожди Температура воздуха днем прогреется до +28 градусов в восточной части республики.

1 мая, в понедельник, будет дождливо в ночное и утреннее время, но днем природа смилостивится на татарстанцами, осадков не будет. Однако будет ветренно - порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем будет от плюс 25 до плюс 30 градусов.

