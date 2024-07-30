25 рабочих подрались арматурами на стройке Зиганшина

На строительной площадке около Миллениума 25 рабочих устроили драку. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Iptash.

Разозленные строители махались арматурой. Свидетели вызвали сотрудников полицию. 10 человек пытались скрыться однако их все равно задержали. По предварительным данным, есть потерпевших, их доставили в медучреждение.

Напомним, в настоящее время возле Миллениума идет строительство гостиницы. Возведением занимается компания ПСО «Казань», которую контролирует Равиль Зиганшин.

Ранее мы писали о том, что бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у жилищного комплекса «Миллениум». Сами сотрудники участвовали в акции «Стоп-кран». Они не хотели продолжать работу, пока их руководитель не извинится и не выплатит пострадавшему деньги в качестве компенсации.