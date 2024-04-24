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23 апреля электропоезд сбил 21-летнего парня в Казани

23 апреля электропоезд сбил 21-летнего парня в Казани

Екатерина Елисеева

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В Казани электропоезд сбил 21-летнего молодого человека. Все произошло вечером на перегоне Новаторов – Копрессорный Горьковской ж/д дороги. Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, парень хотел перейти ж/д пути в неположенном месте, но не смог и скончался. По этому факту была организована доследственная проверка.

Машинист предпринял попытки остановиться, но ничего не вышло. Потерпевший получил серьезные травмы, его госпитализировали, но через некоторое время он умер в больнице.

Ранее мы писали о том, что в Казани 52-летняя пассажирка «Лады» умерла в машине, пока водитель был в аптеке.

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