2 подростков 13 и 17 лет из Казани отравились палёным алкоголем и впали в кому

По предварительным данным, дети 13 и 17 лет гуляли в "Меге". У одного из них был спиртной напиток, который парень разбавил газировкой и предложил приятелям. После употребления разливного все были госпитализированы в медицинское учреждение. У ребят было отравление неизвестным веществом.

Пару дней они пробыли в коме, 1 августа одного из них уже, к счастью, выписали, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске мотоциклист сбил 7-летнего ребёнка на самокате.

Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Республике Татарстан.

Кроме того, мы говорили, что жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши. Об этом сообщила одна из местных жительниц.

Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.