17-летняя Петросян заявила 3-й аксель на Гран-при России в Казани

17-летняя спортсменка Аделия Петросян покажет тройной аксель на этапе Гран-при Российской Федерации в региональной столице Республики Татарстан.

Известно, что соревнования начнутся уже сегодня, 2 ноября 2024 года. В планы фигуристки также входит исполнение тройного лутца и каскада тройного флипа – тройной тулуп.

Другие спортсменки не говорили о ультра-си в короткой программе.

Напомним, юная спортсменка, в минувшем сезоне победила на чемпионате России и Спартакиады.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Маргарита Базылюк одержала победу в короткой программе на 3 этапе юниорского Гран‑при Российской Федерации в региональной столице Татарстана.

Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе в этом году Маргарита также выиграла на первенстве РФ среди юниоров и даже стала чемпионкой страны по прыжкам.