Российские власти не принимали никаких решений относительно закрытия границ в связи с объявлением в стране частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на сообщения ряда СМИ о возможном закрытии границ.

Песков отметил, что сейчас фейков больше, чем правды, вбросы происходят и со стороны врагов, и от "домашних истериков". Он призвал аккуратно относиться "ко всем сливам".

"Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил пресс-секретарь президента.