«Потепление будет»: доцент КФУ рассказал жителям Татарстана, какой будет погода на этой неделе

Доцент КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что к концу текущей недели в Татарстан придет потепление. Первая половина недели, по словам специалиста, будет неустойчивой, холодной и дождливой. Она практически выполнит сентябрьскую норму осадков в 45 мм.

"Сейчас температура ниже климатической нормы, но к концу недели ожидается небольшое потепление, будет больше 10 градусов тепла", - рассказал Аухадеев.

Сентябрь, по словам метеоролога, выдался холодным и сырым. Уже выпал 41 мм осадков из нормативных 45 мм.

По словам специалиста, зимой и в начале весны в Татарстане будет погода, близкая к климатической норме. И только в декабре погода может быть аномальной - температура ожидается -9, -9,5 градусов.