В Казани водитель «Лады» потерял сознание, влетел в забор и умер

В Авиастроительном районе региональной столице Татарстана водитель на перекрестке ул. Беломорской и Ашхабадской потерял сознание и съехал с проезжей части. К несчастью, скорая помощь, которая приехала на место происшествия, констатировала смерть. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали в ГАИ.

Судя по сведениям из некоторых местных телеграм-каналов, после того как автовладелец потерял сознание, машина наехала на ограждение. К приезду медиков водитель уже был не в авто. Возраст умершего пока неизвестен. Кроме того, пока нет информации об обстоятельствах гибели.

Ранее мы писали о том, что появились подробности аварии у села Смак-Корса с 4 погибшими. Об этом рассказали в телеграм-канале Государственной автомобильной инспекции. Сотрудники ГАИ просят всех участников аварии соблюдать правила дорожного движения.