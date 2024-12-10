Глава Исенбаевского поселения уволен по утрате доверия
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В период с 2021 по 2022 гг. жена главы Исенбаевского поселения сельского Агрызского района купила акции иностранных компаний на сумму более 332 миллионов рублей. Таким образом, местная жительница нарушила требования законодательства о противодействии коррупции.
По этой причине прокурор внес органу местного самоуправления представление и попросил убрать с поста главу с формулировкой «утрата доверия».
Однако позже стало известно, что татарстанец ушел "по своему желанию".
Сотрудники ведомства обратились в суд с иском и потребовали уволить главу поселения.
Суд встал на сторону прокурора. Так, формулировка в заявлении была изменена.
Решение суда пока еще не вступило в силу.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане после антикоррупционных проверок уволили 5 человек. Всего с начала этого года специалисты организовали 21,7 тыс. проверок.
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