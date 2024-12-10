Глава Исенбаевского поселения уволен по утрате доверия

В период с 2021 по 2022 гг. жена главы Исенбаевского поселения сельского Агрызского района купила акции иностранных компаний на сумму более 332 миллионов рублей. Таким образом, местная жительница нарушила требования законодательства о противодействии коррупции.

По этой причине прокурор внес органу местного самоуправления представление и попросил убрать с поста главу с формулировкой «утрата доверия».

Однако позже стало известно, что татарстанец ушел "по своему желанию".

Сотрудники ведомства обратились в суд с иском и потребовали уволить главу поселения.

Суд встал на сторону прокурора. Так, формулировка в заявлении была изменена.

Решение суда пока еще не вступило в силу.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане после антикоррупционных проверок уволили 5 человек. Всего с начала этого года специалисты организовали 21,7 тыс. проверок.