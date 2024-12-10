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Сократит путь на час: в «Яндекс. Картах» появился участок трассы М12

Не так давно закончились испытания

pixabay.com

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В сервисе Яндекс.Карты появилась новая дорога М-12, в составе ее – обход Нижнекамска и Челнов.

Благодаря новой проезжей части в Татарстане получится сократить время водителей в пути для жителей Нижнекамска, которые едут в Казань – приблизительно на 1 час. Помимо этого, обходная трасса способна разгрузит переправу, которая проходит через реку Каму в Челнах, и избавить водителей от частых заторов.

Не так давно закончились испытания на прочность объекта, который проходит через Каму.

Ранее мы писали о том, что в Казани проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу. Разрешение появилось в «Едином госреестре заключений».

Застройщик - компания «Чехов-Групп».

Проект в феврале текущего года был одобрен комиссией при Раисе Татарстана под контролем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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