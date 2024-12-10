Сократит путь на час: в «Яндекс. Картах» появился участок трассы М12

В сервисе Яндекс.Карты появилась новая дорога М-12, в составе ее – обход Нижнекамска и Челнов.

Благодаря новой проезжей части в Татарстане получится сократить время водителей в пути для жителей Нижнекамска, которые едут в Казань – приблизительно на 1 час. Помимо этого, обходная трасса способна разгрузит переправу, которая проходит через реку Каму в Челнах, и избавить водителей от частых заторов.

Не так давно закончились испытания на прочность объекта, который проходит через Каму.

Ранее мы писали о том, что в Казани проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу. Разрешение появилось в «Едином госреестре заключений».

Застройщик - компания «Чехов-Групп».

Проект в феврале текущего года был одобрен комиссией при Раисе Татарстана под контролем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.