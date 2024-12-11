В Татарстан с 15 декабря изменится расписание движения электричек
пг59
С 15 декабря на территории татарстана начнет действовать новый график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
В компании сообщили, что график движения электричек может быть изменён в зависимости от популярности среди пассажиров и технических ограничений.
С обновленным расписанием можно ознакомиться здесь.
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