В Татарстан с 15 декабря изменится расписание движения электричек

С 15 декабря на территории татарстана начнет действовать новый график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

В компании сообщили, что график движения электричек может быть изменён в зависимости от популярности среди пассажиров и технических ограничений.

С обновленным расписанием можно ознакомиться здесь.