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В Челнах рабочий упал с 1,5-метровой высоты и попал в больницу

Прокуратура Набережных Челнов планирует провери...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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Прокуратура устроила проверку после жуткого случая, который случился в компании «Кама трейд Татарстан» на Линейном проезде в Челнах. Стало известно, что 32-летний стропальщик рухнул с высоты 1,5 метра, Пострадавший был доставлен в больницу. Об этом рассказали в прокуратуре РТ.

Все случилось утром, 7 октября 2024 года. По предварительной информации, сотрудник упал в ходе разгрузки металла. Мужчина оказался в медучреждении с травмой головы.

Прокуратура Набережных Челнов планирует проверить соблюдение компанией требований законодательства об охране труда.

Как себя сейчас чувствует потерпевший пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Казани автомобиль сбил рабочего во время смены дорожных знаков. На место аварии быстро прибыла карета скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

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