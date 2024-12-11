Роспотребнадзор РТ сообщил о новом смертельном заболевании среди детей

Роспотребнадзор Татарстана сообщил о новом смертельном заболевании среди детей и держит ситуацию под контролем.

В военной школе-интернате города Зария в Нигерии были зафиксированы случаи заболеваний неизвестной этиологии, в результате чего пострадали несколько учеников. К сожалению, трое детей скончались, а ещё несколько находятся в критическом состоянии.

Симптомы заболевания остаются неизвестными. Однако, по данным ведомства, на пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме функционирует автоматизированная информационная система «Периметр». Эта система предназначена для анализа эпидемических рисков и выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний.