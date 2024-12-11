Стало известно, почему водители запирают казанцев в троллейбусах

«Метроэлектротранс» рассказал почему водители казанских троллейбусов не выпускают пассажиров из салона.

Компания напомнила, что перемещение на общественном транспорте является платной услугой. Это означает, что пассажиры должны оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах, метро или автобусах. Рекомендуется производить оплату в течение одной остановки.

Информация о количестве пассажиров, которые оплатили проезд, отображается на специальном экране в кабине водителя. Если в салоне больше пассажиров, чем тех, кто оплатил проезд, то выход осуществляется через переднюю дверь.

Средства, полученные от оплаты проезда, как правило, направляются на поддержание работы общественного транспорта. Это означает, что у перевозчика могут возникнуть проблемы с закупкой запчастей или выплатой заработной платы сотрудникам. В случае обнаружения безбилетных пассажиров, их могут высадить на ближайшей остановке или привлечь к ответственности с помощью полиции, пишет Inkazan.