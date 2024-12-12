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В Казани изменится схема движения из-за открытия Горьковского шоссе

С 12 декабря в Казани будет восстановлено движе...

мэрия Казани

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С 12 декабря в Казани будет восстановлено движение по Горьковскому шоссе, поэтому на некоторых участках дороги будет изменена схема движения. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для водителей, выезжающих с улицы Осиновской, движение прямо и налево будет недоступно. Чтобы попасть в Юдино или посёлок Юдино, нужно повернуть направо и использовать разворотную петлю у дома №96 по улице Залесная.

Аналогично, если вы выезжаете из Юдино на Залесной, то поворот возможен только направо, а прямой и левый повороты будут закрыты. Для выезда из города нужно будет развернуться у детского оздоровительного лагеря «Восток».

Если вы едете по улице Залесной в сторону Казани, то на перекрёстке с Осиновской доступны только два направления — прямо и направо. Поворот налево запрещён.

Аналогичное ограничение будет действовать и при движении в сторону трассы М-7. Если вы хотите попасть в Юдино, то нужно повернуть направо или ехать прямо.

На перекрёстке улиц Евгения Шварца и Горьковского шоссе можно будет повернуть направо, но движение прямо будет недоступно. Кроме того, будет перекрыт проезд по дублирующей дороге Залесной в районе домов №50 и №52.

Чтобы попасть на улицу Восстания, автомобилистам придётся воспользоваться эстакадой. А чтобы вернуться обратно, нужно будет проехать по тоннелю. На перекрёстках Болотникова и Кулахметова, а также Фрунзе и Кулахметова разрешено движение только прямо или направо.

В администрации города отметили, что эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и увеличение пропускной способности на основных улицах города. Водителям советуют заранее изучить новые маршруты, чтобы избежать возможных проблем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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