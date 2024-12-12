В Казани изменится схема движения из-за открытия Горьковского шоссе

С 12 декабря в Казани будет восстановлено движение по Горьковскому шоссе, поэтому на некоторых участках дороги будет изменена схема движения. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для водителей, выезжающих с улицы Осиновской, движение прямо и налево будет недоступно. Чтобы попасть в Юдино или посёлок Юдино, нужно повернуть направо и использовать разворотную петлю у дома №96 по улице Залесная.

Аналогично, если вы выезжаете из Юдино на Залесной, то поворот возможен только направо, а прямой и левый повороты будут закрыты. Для выезда из города нужно будет развернуться у детского оздоровительного лагеря «Восток».

Если вы едете по улице Залесной в сторону Казани, то на перекрёстке с Осиновской доступны только два направления — прямо и направо. Поворот налево запрещён.

Аналогичное ограничение будет действовать и при движении в сторону трассы М-7. Если вы хотите попасть в Юдино, то нужно повернуть направо или ехать прямо.

На перекрёстке улиц Евгения Шварца и Горьковского шоссе можно будет повернуть направо, но движение прямо будет недоступно. Кроме того, будет перекрыт проезд по дублирующей дороге Залесной в районе домов №50 и №52.

Чтобы попасть на улицу Восстания, автомобилистам придётся воспользоваться эстакадой. А чтобы вернуться обратно, нужно будет проехать по тоннелю. На перекрёстках Болотникова и Кулахметова, а также Фрунзе и Кулахметова разрешено движение только прямо или направо.

В администрации города отметили, что эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и увеличение пропускной способности на основных улицах города. Водителям советуют заранее изучить новые маршруты, чтобы избежать возможных проблем.