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В Татарстане могут появиться две новые ОЭЗ промышленного типа

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Министерство экономического развития Российской Федерации с радостью сообщает, что Республика Татарстан подала заявки на создание двух новых особых экономических зон промышленного типа: «Зелёная долина» и «Зелёная долина-2».

Местные власти также планируют в 2024 году рассмотреть возможность создания дополнительных зон, таких как «Алабуга-Менделеевск» и портовая зона в Зеленодольском районе. Однако, на данный момент заявки на эти зоны не поступали, как сообщает РБК Татарстан.

ОЭЗ «Зелёная Долина» будет расположена в Заинском районе на площади 16 гектаров, где планируется создать около 450 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит 13,7 млрд рублей, а ожидаемые поступления в бюджет — 8,2 млрд рублей. В рамках этой зоны будет организован биотехнологический кластер, ориентированный на переработку агрокультур и производство биоудобрений.

В Нижнекамском районе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ), где предприятия смогут перерабатывать до 250 тысяч тонн зерна в год, с возможностью увеличения до 1 миллиона тонн. Первые продукты, которые будут производиться в ОЭЗ, включают лимонную и молочную кислоты, ксантановую камедь и другие.

Два ключевых проекта новой ОЭЗ предполагают инвестиции в размере 246 миллиардов рублей и создание более 1,9 тысячи рабочих мест.

На данный момент в Татарстане уже действуют две ОЭЗ: «Алабуга» и «Иннополис». В России в целом насчитывается 53 ОЭЗ различных типов, из которых 34 относятся к промышленно-производственным. Московская область занимает лидирующие позиции по количеству ОЭЗ, имея в своём активе пять таких зон. Основная цель создания ОЭЗ — стимулировать инвестиционную активность через предоставление налоговых льгот, пишет РБК Татарстан.

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