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Сбер помог мэрии Казани цифровизировать HR-процессы

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Все 2000 сотрудников ведомства подключились к HR-платформе «Пульс»

Сбер помог мэрии Казани вывести управление кадрами на новый уровень цифровизации: все 2000 сотрудников ведомства подключились к HR-платформе «Пульс». В ней они регулярно решают кадровые вопросы, записываются на обучение и проходят его, сдают тесты, взаимодействуют с коллегами из разных подразделений, пользуются личным цифровым профилем.

Благодаря инструментам «Пульса» — профилю сотрудника, оценке 360, тестированию — мэрия оцифровала часть процессов аттестации и присвоения классных чинов. С помощью функционала марафонов был сформирован кадровый резерв. Вместе с «Пульсом» в организации стартовала практика HR-среды — еженедельные очные встречи, на которых HR-специалисты знакомят сотрудников со всеми преимуществами работы и активностями.

Пользователи активно используют корпоративный портал. На нём публикуется более 20 постов в месяц для сотрудников мэрии: новости, события, обучающий контент. Руководители в своей работе опираются на ежедневную аналитику по подразделениям и сотрудникам, что позволяет им своевременно принимать решения, реагировать на проблемы, оптимизировать процессы.

В дальнейшем мэрия Казани планирует разработать и загрузить на платформу авторский образовательный контент, выстроить систему определения результатов по целям, а также подключить к «Пульсу» все подведомственные подразделения, чтобы создать единое пространство для личного развития и прямого взаимодействия с коллегами.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка:
«Технологии должны помогать людям решать сложные задачи, ускорять принятие решений на основе данных, повышать эффективность и прозрачность процессов. "Пульс" в этом плане очень удобная платформа: интерфейс выстроен вокруг того, что важно человеку. Сбер много сил и знаний вкладывает в развитие практик работы с командой, и для нас ценно, что среди множества HRTech-решений мэрия Казани выбрала именно "Пульс"».

Ильсур Метшин, мэр города Казани:
«Наша команда начала серьёзно заниматься цифровизацией одной из первых в России — ещё 15 лет назад. Казань стабильно входит в тройку лидеров по индексу "IQ городов", рассчитываемому в рамках проекта "Умный город" и нацпроекта "Цифровая экономика". Сегодня без цифровой основы мы не приступаем ни к одному проекту. Цифровизация для нас — это не самоцель, а один из ключевых инструментов конкуренции территорий и повышения качества управленческих решений. Работа с кадрами — не исключение. Мы поставили себе цель перейти на цифровизацию всего HR-цикла для построения системной работы по привлечению и развитию кадров в мэрии города. Сегодня в решении этих задач мы опираемся на платформу "Пульс", которая помогает команде Казани работать ритмично, как единому организму. Мы увидели новые ресурсы для поиска, взаимодействия и обучения сотрудников в соответствии с современными стандартами работы, построения эффективной коммуникации между отделами и многого другого. Широкое применение возможностей "Пульса" позволяет команде Казани оставаться одним из лучших работодателей республики».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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