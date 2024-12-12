В Чувашии на закупку медоборудования потратят более 1 млрд рублей в 2025 году
В 2025 году на приобретение оборудования для медицинских учреждений Чувашской Республики будет выделено более одного миллиарда рублей. Об этом пишет «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на заместителя председателя Кабинета Министров Чувашии и министр здравоохранения республики Владимира Степанова.
На приобретение 120 единиц медицинского оборудования будет выделено 226 миллионов рублей из федерального бюджета. Оставшиеся 860 миллионов рублей предоставят из республиканского бюджета.
В 2025 году в Чувашии запланировано строительство 18 объектов здравоохранения на общую сумму 675,4 миллиона рублей.
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