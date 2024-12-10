«Больше никто так не делал»: в Казани прошла премьера комедии «Звёзды в Сибири»

В Казань прошла премьера комедии «Звёзды в Сибири»

В Казани состоялся премьерный показ новогодней комедии «Звёзды в Сибири». Фильм уже идет в кино и рассказывает о приключениях «звёзд» отечественного шоу-бизнеса, семейных ценностях, а главное – о любви и дружбе. Главные роли сыграли Тимур Батрутдинов, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Ольга Бузова и Дмитрий Маликов. Режиссёром картины стал Илья Фарфель. Именно с ним и удалось пообщаться редакции PROKAZAN.

Автор фото: Пресс-служба кинотеатра Киномакс

« Там все горят своим детищем »

Вы долгое время жили и работали в Америке. Чем зарубежная школа кино отличается от нашей?

— На всех этапах есть свои нюансы: от производства кино, написания сценария, до игры актёров. Но самое большое отличие – это подход сотрудников, которые задействованы в съемочном процессе. В Америке все, начиная с ассистентов, хотят стать сценаристами, агентами, актерами, режиссерами, продюсерами – любыми способами остаться на плаву в мире кино. Там все горят своим детищем, заинтересованы в качестве. Они любят кино.

А если говорить о России, как тут с этим обстоят дела?

— У нас тоже многие живут миром кино в прямом смысле этого слова. Но не все. Есть люди, которые попадают в индустрию с помощью родственников и знакомых и не особо мотивированы качественной работой. Но такие «кадры» есть везде.

Как вы видите российскую киноиндустрию сегодня? Какие есть тенденции и что бы вы хотели изменить?

— Я не футурист, поэтому прогнозов дать не могу. Но я хочу, чтобы у нас в стране снималось еще больше оригинальных и неожиданно хороших фильмов. На Западе очень популярна тенденция снимать сиквелы и продолжения. Такая стратегия работает, и индустрия старается максимально выжимать, так называемую, «денежную корову», потому что это дает результаты. Совсем недавно в России мы не могли похвастаться крупными франшизами и сиквелами, но сейчас они уже начали появляться. Например, такие прекрасные фильмы, как «Последний богатырь» и «Чебурашка», у них есть и будут продолжения. В настоящее время также создается множество адаптаций классических произведений, и если они удачно и качественно сняты, то они могут привлечь внимание зрителей. Очень классно, когда кино вызывает эмоции и оставляет приятное послевкусие.

Вы говорили о том, что «иногда маркетинг портит впечатление о фильме из-за своей подачи». Почему так получается, что маркетинг не всегда идёт на пользу?

Автор фото: Пресс-служба кинотеатра Киномакс

— У меня ощущение, что иногда люди не видят то, что получилось по итогу. Фильм, который написан, который снимается, который монтируется, и фильм, который выходит на экранах – это четыре разных фильма. Надо смотреть не на сценарий и не на то, что создатели хотели изначально показать, а на то, что уже получилось. И, на мой взгляд, продавать именно финальный вариант фильма. Однако, есть маркетологи, которые не так относятся к своей работе, как хотелось бы. Они поручают некую работу ассистентам, а, зачастую, некомпетентные ассистенты, выполняют задачи некачественно и непрофессионально. Поэтому и получается, что иногда маркетинг не играет на руку фильму.

Автор фото: Пресс-служба кинотеатра Киномакс

«Мы первопроходцы»

Давайте поговорим о «Звездах в Сибири». Как удалось снять в такие рекордно короткие сроки картину?

— Все сложилось благодаря молитвам Сергея Светлакова, который очень хотел, чтобы у нас все получилось и мы сняли этот фильм. Процесс, начиная от написания сценария и заканчивая прокатом, занял полгода. Это нереальные сроки. Снимать всю натуру на экранах в павильоне было очень сложно, потому что ночь на экранах реалистично никто еще не делал. Вот тут мы первопроходцы. У меня очень хорошая команда, особенно режиссерская и продюсерская группы — мы довольны всем, что получилось с графикой.

Нет ли у вас идеи сделать франшизу? К примеру, снять «Звезд в Татарстане»?

— Франшизу очень хотелось бы. Я только знакомлюсь с татарской культурой. Думаю, что всему свое время. И все, даже «Звезды в Татарстане», может быть.

Картина «Звёзды в Сибири» отличный фильм для уютного зимнего семейного вечера. Редакция PROKAZAN рекомендует.

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