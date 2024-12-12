В Казани временно закрыли кафе «GAGAWA» после заражения кишечной инфекцией
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В Казани временно приостановлено функционирование кафе «GAGAWA». Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.
Кафе расположено по адресу проспект Ибрагимова, дом 56. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
- Несоблюдение правил гигиены при мытье разделочного инвентаря.
- Хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции в одном месте.
- Использование посуды, не соответствующей требованиям к материалам, контактирующим с пищей.
- Нарушение условий хранения напитков, которые не были помещены в холодильники.
По результатам проверки в отношении владельца составлены протоколы об административных правонарушениях, и \вынесено решение о временном приостановлении деятельности. На основании материалов, предоставленных Управлением Роспотребнадзора, суд принял решение о запрете работы кафе на срок 14 дней.
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