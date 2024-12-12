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В Казани появилось 11 новых проекционных пешеходных переходов в 2024 году

В 2024 году в Казани на 11 участках дорог, пред...

Денис Гордийко / Мэрия Казани

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В 2024 году в Казани на 11 участках дорог, представляющих потенциальную опасность, и в местах с интенсивным пешеходным движением, были установлены 22 современных устройства, которые в темное время суток проецируют изображение пешеходного перехода. Об этом сообщает городской комитет транспорта.

Четыре проектора появились возле дома №40 на улице Губкина, по одному — рядом с домом №5 на улице Белинского и в районе дома №46 на улице С. Хакима (через улицу А. Козина). Еще два устройства были установлены на следующих участках:

  • пересечение улиц Г. Тукая и Сафьян;
  • у дома №33 на улице Адоратского;
  • на пересечении улиц Гладилова и Алафузова;
  • у дома №18 на улице Баруди;
  • у дома №33 на улице Бондаренко;
  • через улицу А. Козина в районе дома №42 на улице С. Хакима;
  • у дома №2 на улице Комсомольской через улицу Яруллина.

В Казани на данный момент насчитывается 29 пешеходных переходов, оснащённых проекторами неподвижных изображений. Эти устройства, освещая «зебру» в тёмное время суток, способствуют снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

Проекторы помогают как водителям, так и пешеходам быть более внимательными на дороге, обеспечивая безопасный переход в условиях плохой видимости. Установкой проекторов занимаются специалисты МКУ «АСУДД».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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