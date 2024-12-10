В Татарстане произошло ДТП с 4 погибшими

На трассе Арск – Сиза Республики Татарстан легковой автомобиль Renault столкнулся с «УАЗом». Все случилось в районе села Смак-Корса.

Свидетели рассказали изданию «Татар-информ», что в результате дорожного происшествия умерли 3 пассажира и водитель машины. Потерпевшего водителя «УАЗа» доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются специалистами.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на парковке загорелся автомобиль Форд Фьюжн.

В ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщили, что для избежания подобной ситуации необходимо вовремя проходить технический осмотр, возить с собой огнетушитель и отправлять на ремонт машину лишь специалистам.