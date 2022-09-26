В школы и детсады Казани пришли письма с угрозами массовых расстрелов

В некоторые школы и детские садики Казани пришли письма с угрозами о предстоящих расстрелах, сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственный источник.

Родителям рекомендовали забрать детей. Известно, что письма поступили в 10.15—10.20, почти сразу после известия о трагедии в соседней с Татарстаном Удмуртии. Там неизвестный открыл стрельбу в школе № 88, скончались 13 человек, включая семерых детей, ранены 21 человек.

В мэрии Казани подтвердили факт получения угроз:

"Действительно, несколько образовательных учреждений получили письма с угрозами. Руководители организаций действовали по инструкции".