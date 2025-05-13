В Татарстане ожидается потепление до +24 градусов

В Татарстане завершилось влияние высокого циклона, из-за которого прошедшие выходные были холоднее нормы на 3–4 градуса. По данным республиканского Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается постепенное потепление, несмотря на возможные дожди.

Погода на ближайшие дни:

13 мая

Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: от +3 ночью до +23 градусов днём.

Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: от +3 ночью до +23 градусов днём. 14 мая

Осадки возможны только днём. Ночью до +7, днём — от +18 до +23 градусов.

Осадки возможны только днём. Ночью до +7, днём — от +18 до +23 градусов. 15 мая

Вновь возможны кратковременные дожди. Температура: от +5 ночью до +20 градусов днём.

Прогноз на выходные:

По предварительным данным, к концу недели в Татарстане установится сухая и тёплая погода — до +24 градусов без осадков.