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В Татарстане ожидается потепление до +24 градусов

В Татарстане после похолодания ожидается постеп...

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В Татарстане завершилось влияние высокого циклона, из-за которого прошедшие выходные были холоднее нормы на 3–4 градуса. По данным республиканского Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается постепенное потепление, несмотря на возможные дожди.

Погода на ближайшие дни:

  • 13 мая
    Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: от +3 ночью до +23 градусов днём.
  • 14 мая
    Осадки возможны только днём. Ночью до +7, днём — от +18 до +23 градусов.
  • 15 мая
    Вновь возможны кратковременные дожди. Температура: от +5 ночью до +20 градусов днём.

Прогноз на выходные:
По предварительным данным, к концу недели в Татарстане установится сухая и тёплая погода — до +24 градусов без осадков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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