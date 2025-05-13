В Татарстане ожидается потепление до +24 градусов
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В Татарстане завершилось влияние высокого циклона, из-за которого прошедшие выходные были холоднее нормы на 3–4 градуса. По данным республиканского Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается постепенное потепление, несмотря на возможные дожди.
Погода на ближайшие дни:
- 13 мая
Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: от +3 ночью до +23 градусов днём.
- 14 мая
Осадки возможны только днём. Ночью до +7, днём — от +18 до +23 градусов.
- 15 мая
Вновь возможны кратковременные дожди. Температура: от +5 ночью до +20 градусов днём.
Прогноз на выходные:
По предварительным данным, к концу недели в Татарстане установится сухая и тёплая погода — до +24 градусов без осадков.
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