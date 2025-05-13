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В Казани ограничат продажу алкоголя из-за KazanForum

С 13 по 18 мая в Казани введут временные ограни...

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С 13 по 18 мая в Казани введут временные ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Мера приурочена к проведению международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Что запрещено:
— Продажа алкогольной продукции в торговых точках по ряду адресов в центральной части города.
— Исключение составляют заведения общественного питания.
— Также запрет действует в международном аэропорту Казани (здание 549).

Улицы, на которых действует запрет с 13 по 18 мая:
Чернышевского, Баумана, Тази Гиззата, Московская, Комсомольская, Аграрная, Карла Маркса, Петербургская, Саид-Галеева, Декабристов, Николая Ершова, Академика Парина, Рихарда Зорге, Университетская, Лесгафта, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Волкова, Чистопольская, Островского, Большая Красная, Бурхана Шахиди, проспект Ибрагимова.

Дополнительные ограничения:
— 15 и 16 мая — улицы Марселя Салимжанова, Хади Такташа, Спартаковская.
— 16 мая — также адрес Большая Красная, 29.

Контроль за исполнением постановления возложен на Госалкогольинспекцию Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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