В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года
газета «Светлый путь»
В селе Иштеряково Тукаевского района Татарстана живёт мужчина с уникальной судьбой — Победа Исмаилов, родившийся 9 мая 1945 года в 9 часов утра, в день и час окончания Великой Отечественной войны. Об этом рассказала районная газета «Светлый путь».
Родители назвали сына в честь великого события — Победы над фашизмом. Его полное имя — Победа Базарович Исмаилов.
После школы он получил образование в Таджикистане, окончив техникум и институт, и посвятил жизнь строительству. Работал на Севере, где занимался возведением трубопроводов.
В 2010 году вместе с семьёй переехал в Татарстан и поселился в селе Иштеряково, что находится примерно в 20 километрах от Нижнекамска.
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