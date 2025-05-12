В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

В селе Иштеряково Тукаевского района Татарстана живёт мужчина с уникальной судьбой — Победа Исмаилов, родившийся 9 мая 1945 года в 9 часов утра, в день и час окончания Великой Отечественной войны. Об этом рассказала районная газета «Светлый путь».

Родители назвали сына в честь великого события — Победы над фашизмом. Его полное имя — Победа Базарович Исмаилов.

После школы он получил образование в Таджикистане, окончив техникум и институт, и посвятил жизнь строительству. Работал на Севере, где занимался возведением трубопроводов.

В 2010 году вместе с семьёй переехал в Татарстан и поселился в селе Иштеряково, что находится примерно в 20 километрах от Нижнекамска.