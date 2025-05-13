С июня часть пенсионеров в Татарстане получит прибавку

С 1 июня 2025 года в Татарстане повысят выплаты для отдельных категорий пенсионеров. Как сообщает «Татар-информ», на прибавку могут рассчитывать:

Пенсионеры, достигшие 80 лет

Те, кто отметил 80-летие в мае, начнут получать удвоенную фиксированную часть пенсии — 17 815 рублей вместо прежних 8907,7 рубля.

Инвалиды I группы

Аналогичную доплату получат и те, у кого установлена первая группа инвалидности. Однако двойная выплата предоставляется только по одному основанию. То есть, если уже назначена прибавка за возраст, при установлении инвалидности сумма не увеличится повторно.

Пенсионеры с иждивенцами

Пенсионерам, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние или обучающиеся очно дети до 23 лет, также положена доплата:

за одного — 33% от фиксированной выплаты;

за двоих — 66%;

за троих и более — 100%, то есть ещё 8907,7 рубля.

Напомним, фиксированная часть пенсии одинакова для всех — а страховая зависит от стажа, зарплаты и взносов работодателя, пишет Татар-Информ.