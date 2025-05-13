В нескольких поселках под Казанью отключили электричество из-за аварии
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Жители казанского микрорайона «Салават Купере» утром 13 мая остались без электричества. Как сообщает Inkazan, отключение произошло около 3 часов ночи и к 6 утра ситуация не изменилась.
По словам жильцов домов на проспекте Ильгама Шакирова, информация о причинах появилась только после обращения в диспетчерскую службу.
Причина отключения — авария, затронувшая:
— первый и второй микрорайоны «Салават Купере»,
— посёлок Залесный,
— посёлки Осиново и Новая Тура в Зеленодольском районе.
Свет пообещали вернуть до 8 утра, в течение двух часов с момента обращения.
Одна из жительниц с иронией прокомментировала ситуацию: «Ну, а мы начнем своё утро без горячего кофе и чая».
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