В нескольких поселках под Казанью отключили электричество из-за аварии

Жители казанского микрорайона «Салават Купере» утром 13 мая остались без электричества. Как сообщает Inkazan, отключение произошло около 3 часов ночи и к 6 утра ситуация не изменилась.

По словам жильцов домов на проспекте Ильгама Шакирова, информация о причинах появилась только после обращения в диспетчерскую службу.

Причина отключения — авария, затронувшая:

— первый и второй микрорайоны «Салават Купере»,

— посёлок Залесный,

— посёлки Осиново и Новая Тура в Зеленодольском районе.

Свет пообещали вернуть до 8 утра, в течение двух часов с момента обращения.

Одна из жительниц с иронией прокомментировала ситуацию: «Ну, а мы начнем своё утро без горячего кофе и чая».