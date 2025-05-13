Ученые обнаружили фрагмент древний артефакт на дне Тихого океана

Группа геологов и океанографов из Университета Мэриленда выявила ранее неизвестный участок древней тектонической плиты на дне Тихого океана. По их словам, этот фрагмент мог погрузиться вглубь океана около 250 миллионов лет назад, ещё в мезозойскую эру, когда по Земле ходили динозавры.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Учёные описывают находку как застывший отпечаток морского дна, сохранившийся с древнейших времён. Такие образования крайне редки и могут пролить свет на процессы, происходившие в мантии Земли.

Авторы отмечают, что этот участок помогает по-новому взглянуть на геологическую историю планеты и даёт доступ к информации, которую ранее невозможно было получить. Он находится в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия — на границе двух крупных тектонических плит в юго-восточной части океана.

Полученные данные могут изменить представления учёных о внутреннем строении Земли и эволюции океанической коры.