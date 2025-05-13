Профессор Сафонов: мужчины со стажем 42 года могут стать пенсионерами раньше

Некоторые категории граждан в России имеют право уйти на пенсию раньше установленного возраста. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью агентству «Прайм».

1. По длительности страхового стажа

— Мужчины с 42 годами стажа могут выйти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 60 лет.

— Женщины — при стаже от 37 лет, но не раньше 55 лет.

2. Потеря работы в предпенсионном возрасте

Если человек оказался безработным незадолго до пенсии и не может трудоустроиться, он имеет право оформить пенсию на 2 года раньше.

3. Многодетные матери

Право на досрочную пенсию имеют женщины:

— с пятью детьми — с 50 лет,

— с четырьмя — с 56 лет,

— с тремя — с 57 лет.

Обязательные условия: минимум 15 лет страхового стажа и пенсионный коэффициент не ниже 30.

4. Вредные и тяжёлые условия труда

Профессии из Списков №1 и №2 (шахтёры, металлурги, бортпроводники и др.) дают право на досрочную пенсию. Примеры:

— Мужчины: 10 лет вредного стажа + общий стаж 20 лет — пенсия с 50 лет.

— Женщины: 7,5 лет вредного стажа + общий стаж 15 лет — пенсия с 45 лет.

— Мужчины: 12,5 лет тяжёлого труда + стаж от 25 лет — с 55 лет.

— Женщины: 10 лет тяжёлых работ + стаж от 20 лет — с 50 лет.