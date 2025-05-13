Профессор Сафонов: мужчины со стажем 42 года могут стать пенсионерами раньше
Некоторые категории граждан в России имеют право уйти на пенсию раньше установленного возраста. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью агентству «Прайм».
1. По длительности страхового стажа
— Мужчины с 42 годами стажа могут выйти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 60 лет.
— Женщины — при стаже от 37 лет, но не раньше 55 лет.
2. Потеря работы в предпенсионном возрасте
Если человек оказался безработным незадолго до пенсии и не может трудоустроиться, он имеет право оформить пенсию на 2 года раньше.
3. Многодетные матери
Право на досрочную пенсию имеют женщины:
— с пятью детьми — с 50 лет,
— с четырьмя — с 56 лет,
— с тремя — с 57 лет.
Обязательные условия: минимум 15 лет страхового стажа и пенсионный коэффициент не ниже 30.
4. Вредные и тяжёлые условия труда
Профессии из Списков №1 и №2 (шахтёры, металлурги, бортпроводники и др.) дают право на досрочную пенсию. Примеры:
— Мужчины: 10 лет вредного стажа + общий стаж 20 лет — пенсия с 50 лет.
— Женщины: 7,5 лет вредного стажа + общий стаж 15 лет — пенсия с 45 лет.
— Мужчины: 12,5 лет тяжёлого труда + стаж от 25 лет — с 55 лет.
— Женщины: 10 лет тяжёлых работ + стаж от 20 лет — с 50 лет.
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