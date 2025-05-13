Из Казани во Вьетнам запущен прямой рейс

Из Казани теперь можно улететь во Вьетнам без пересадок — новый прямой рейс доставил первых пассажиров в аэропорт Камрань. Их встретили по традиции — водной аркой, цветами, сувенирами, живой музыкой и национальными танцами. Время в пути составляет около 9 часов.

Рейс выполняет российская авиакомпания, подробности о регулярности пока уточняются. Это направление открывает новые возможности для туристов из Татарстана, желающих отдохнуть на азиатском побережье без стыковок и лишней траты времени.

Помимо этого, в начале мая в расписании казанского аэропорта появился ещё один новый прямой рейс — в Астрахань. Полёты выполняются два раза в неделю — по понедельникам и средам. Перевозка осуществляется на Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.