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· 16+ · Анастасия Шарова

Из Казани во Вьетнам запущен прямой рейс

Новый прямой авиарейс связал Казань и вьетнамск...

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Из Казани теперь можно улететь во Вьетнам без пересадок — новый прямой рейс доставил первых пассажиров в аэропорт Камрань. Их встретили по традиции — водной аркой, цветами, сувенирами, живой музыкой и национальными танцами. Время в пути составляет около 9 часов.

Рейс выполняет российская авиакомпания, подробности о регулярности пока уточняются. Это направление открывает новые возможности для туристов из Татарстана, желающих отдохнуть на азиатском побережье без стыковок и лишней траты времени.

Помимо этого, в начале мая в расписании казанского аэропорта появился ещё один новый прямой рейс — в Астрахань. Полёты выполняются два раза в неделю — по понедельникам и средам. Перевозка осуществляется на Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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