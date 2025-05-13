В Татарстане опекунша ударила ребенка ножом из-за салата

Суд признал 48-летнюю жительницу Агрызского района виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку. Женщине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор пока не вступил в законную силу, уточняет прокуратура Татарстана.

Инцидент произошёл 31 декабря в селе Нижнее Кучуково. По данным следствия, во время подготовки к новогоднему ужину женщина поругалась с 13-летним мальчиком, находившимся под её опекой — ей не понравилось, как он нарезал овощи для салата.

Ссора переросла в агрессию: опекунша схватила кухонный нож и ударила ребёнка в грудь, повредив лёгкое. Мальчику удалось выжить — благодаря своевременному приезду скорой помощи.