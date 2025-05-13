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· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане опекунша ударила ребенка ножом из-за салата

Жительницу Агрызского района приговорили к 2 го...

Pro Город

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Суд признал 48-летнюю жительницу Агрызского района виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку. Женщине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор пока не вступил в законную силу, уточняет прокуратура Татарстана.

Инцидент произошёл 31 декабря в селе Нижнее Кучуково. По данным следствия, во время подготовки к новогоднему ужину женщина поругалась с 13-летним мальчиком, находившимся под её опекой — ей не понравилось, как он нарезал овощи для салата.

Ссора переросла в агрессию: опекунша схватила кухонный нож и ударила ребёнка в грудь, повредив лёгкое. Мальчику удалось выжить — благодаря своевременному приезду скорой помощи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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