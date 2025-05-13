Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Чувашии 12-летний школьник на питбайке устроил ДТП с пассажиром

В деревне Янашскасы школьник перевернулся на пи...

Pro Город

Подписаться на Дзен.канал

11 мая в деревне Янашскасы Чебоксарского округа произошло ДТП с участием двух подростков. 12-летний мальчик, управляя питбайком по грунтовой дороге, не справился с управлением и перевернулся вместе с 15-летним пассажиром, сообщает МВД Чувашии.

В результате аварии водитель был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.

Как выяснилось, питбайк принадлежал его отцу. По словам мужчины, сын взял технику без разрешения, когда дома никого не было. Тем не менее, на отца был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Ученые обнаружили фрагмент древний артефакт на дне Тихого океана

Интересное в Казани

22 часа назад

Без билета и чемодана: рассказываем, куда казанцы бегут за ощущением отпуска

от чего появляются клопы в квартире в диване

Не у нас

день назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

18 часов назад

В Челнах скорая помощь уронила пациента по пути в больницу

юрист по материнскому капиталу в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ученые назвали химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Не у нас

5 часов назад

5 космических катастроф, которые могут уничтожить Землю без предупреждения

Не у нас

день назад

Физики объяснили, как из хаоса возникла упорядоченная Вселенная
Новости Казани
2 часа назад

В нескольких поселках под Казанью отключили электричество из-за аварии

В «Салават Купере» и ряде посёлков под Казанью ...

Новости Татарстана

12 минут назад

В Татарстане опекунша ударила ребенка ножом из-за салата

Новости Татарстана

19 часов назад

Африка зовет: как попасть в Африканский корпус в один клик?

Новости Татарстана

17 минут назад

В Чувашии 12-летний школьник на питбайке устроил ДТП с пассажиром

Новости Казани

17 минут назад

Из Казани во Вьетнам запущен прямой рейс
С июня часть пенсионеров в Татарстане получит п...
Новости Татарстана
22 минуты назад

С июня часть пенсионеров в Татарстане получит прибавку

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане ожидается потепление до +24 градусов

Не у нас

2 часа назад

Профессор Сафонов: мужчины со стажем 42 года могут стать пенсионерами раньше

Не у нас

5 часов назад

Ученые: уровень ртути в атмосфере за 20 лет снизился на 70%
Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих п...
Интересное в Казани
5 дней назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур