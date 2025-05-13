В Чувашии 12-летний школьник на питбайке устроил ДТП с пассажиром

11 мая в деревне Янашскасы Чебоксарского округа произошло ДТП с участием двух подростков. 12-летний мальчик, управляя питбайком по грунтовой дороге, не справился с управлением и перевернулся вместе с 15-летним пассажиром, сообщает МВД Чувашии.

В результате аварии водитель был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.

Как выяснилось, питбайк принадлежал его отцу. По словам мужчины, сын взял технику без разрешения, когда дома никого не было. Тем не менее, на отца был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.