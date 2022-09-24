Джо Байден привел американцев в ярость признанием в близком знакомстве с 12-летней девочкой

Президент США Джо Байден на встрече с учителями внезапно рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему самому было 30 лет. Однако в ответ на него обрушился гнев собственных граждан, передает Fox News.

Американский президент говорил речь об изменении климата. Внезапно он прервал речь, заметив в толпе знакомую. Он заявил, что она должна передать ему привет.

"Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30", — объяснил свою реплику собравшимся президент.

Он не прояснил характер знакомства между взрослым мужчиной и девочкой-подростком, но отметил, что она "помогла ему сделать очень многое".

Многие известные американцы с консервативными взглядами раскритиковали Байдена.

Среди тех, кто указал на неоднозначность такого поступка, оказались ведущая Моника Кроули, продюсер Тим Грэм, советник сенатора Теда Круза Стив Гест, обозреватель New York Post Миранда Девайн, актер Ник Сирси и журналист Кайл Беккер. Они выразили недоумение признанием Байдена и назвали его поведение ненормальным.