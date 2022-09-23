Навальному собираются добавить к сроку еще 15 лет: что он натворил?

Новое уголовное дело о руководстве экстремистским сообществом и осуществлении экстремистской деятельности возбуждено против Алексея Навального, сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
Дело связано с деятельностью, которую Навальный осуществлял весной текущего года, уже находясь в заключении.
Как пишет RT, ссылаясь на материалы дела, тогда сам Навальный и руководство ФБК (организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована решением суда) призывали к несогласованным акциям против СВО на Украине, а также "к свержению государственного строя".
Обвинения Алексею уже предъявлены, ему грозит до 15 лет колонии.