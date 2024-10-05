Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Защитник казанского «Ак Барса» Лямкин высказался о драке с Грецким

Мужчина сообщил, что между другим игроком возни...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин рассказал, почему он вступить в потасовку с нападающим команды «Амур» Вячеславом Грецким.

Мужчина сообщил, что между другим игроком возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Хоккей – это зрелищное мероприятие, заключил Лямкин.

Напомним, в конце 1-го периода между молодыми людьми случилась ссора, которая завершилась дракой. Игроки сняли принялись бороться на точке вбрасывания около ворот казанской команды «Ак Барс». Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Ранее мы писали о том, что прокуратура потребовала закрыть кафе «Исфара» на улице Авангардной в Казани. В отношении владельца было возбуждено административное дело. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан. В суде сообщили, что эксперты направили иск о приостановлении работы заведения до устранения недочетов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

обработка тараканов рядом со мной

Новости Казани

17 часов назад

В Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире

Новости России

2 дня назад

ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

стоимость услуг кредитного брокера в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

22 часа назад

54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

Новости Татарстана

день назад

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Лонгриды

11 часов назад

Когда ждать первый снег в Татарстане?: погода на октябрь в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ при столкновении автобуса и Renault Duster пострадали 3 человека
Новости Казани
14 часов назад

За неделю в Казани спасли 3 вальдшнепов

По данным ведомства, в Татарстане таких птиц бо...

Новости Татарстана

49 минут назад

Защитник казанского «Ак Барса» Лямкин высказался о драке с Грецким

Новости России

16 часов назад

Татарстанцы могут посмотреть турниры международной лиги по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре

Новости Казани

9 часов назад

В Казани насмерть сбили мужчину во время смены колеса

Новости Казани

12 часов назад

В Казани с 4 на 5 октября люди смогут увидеть северное сияние
Депутат из Мамадышского района предстанет перед...
Новости Татарстана
15 часов назад

Депутат из Мамадышского района предстанет перед судом за смерть 10-летнего сына

Новости Казани

14 часов назад

В Казани остановлно движение троллейбусов №13 после поврежденния проводов

Новости Казани

14 часов назад

Прокуратура потребовала закрыть кафе «Исфара» на Авангардной

Новости Татарстана

16 часов назад

Инвалид 1 группы сломала позвоночник в татарстанском автобусе №43
Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 