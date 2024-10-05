Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин рассказал, почему он вступить в потасовку с нападающим команды «Амур» Вячеславом Грецким.

Мужчина сообщил, что между другим игроком возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Хоккей – это зрелищное мероприятие, заключил Лямкин.

Напомним, в конце 1-го периода между молодыми людьми случилась ссора, которая завершилась дракой. Игроки сняли принялись бороться на точке вбрасывания около ворот казанской команды «Ак Барс». Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Ранее мы писали о том, что прокуратура потребовала закрыть кафе «Исфара» на улице Авангардной в Казани. В отношении владельца было возбуждено административное дело. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан. В суде сообщили, что эксперты направили иск о приостановлении работы заведения до устранения недочетов.