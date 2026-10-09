Халяль-сертификация в Татарстане станет дешевле для московского бизнеса

Компании, которые получают поддержку Московского экспортного центра, смогут пройти халяль-сертификацию в Татарстане со скидкой до 15 процентов. Договоренность закрепили соглашением о сотрудничестве, сообщили в Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана.

Подписи под документом поставили директор Мосэкспортцентра Виталий Степанов и председатель комитета Аббяс хазрат Шляпошников. Церемония состоялась в Москве на выставке «Золотая осень».

Для столичных производителей это открывает дополнительные возможности для выхода на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов. Сертификат татарстанского комитета признают Испания, Саудовская Аравия, Индонезия, ОАЭ, Китай, Япония, Малайзия, Казахстан и еще ряд стран.

Масштабы направления в республике заметные: за прошлый год здесь произвели 354,4 тыс. тонн халяльной продукции на 149,1 млрд рублей. Экспорт такой продукции достиг 45 млн долларов.

Наращивание поставок укладывается в цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Скидка в 15 процентов — максимальная, которую получат компании, поддерживаемые Московским экспортным центром.