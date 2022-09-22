Военнообязанным в Татарстане разрешили покидать место жительства, но только при согласии военкомата

На сайте газеты «Республика Татарстан» (используется властями для официального опубликования документов) отредактировали приказ военного комиссара Сергея Погодина «Об объявлении мобилизации».

В новой версии документа говорится, что военнообязанные запаса, которые не получили предписания и повестки, выезжать за пределы региона можно, но это нужно обязательно согласовать в военном комиссариате по месту постановки на воинский учет.

Еще вчера в этом же документе говорилось о временном запрете выезда тем, кто находится в запасе, за пределы своего города и района. Запрет касался офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов.