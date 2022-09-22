Стало известно, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации в Казани

В Казанском Кремле отметили, что Татарстан выполнит все поставленные главой государства задачи в намеченные сроки. Это касается объявления в РФ частичной мобилизации.

Военный комиссар республики Сергей Погодин подписал соответствующий приказ.

Как пишет "КП", стало известно, кто в Казани будет мобилизован.

Как следует из документа, призовут отслуживших граждан, имеющих боевой опыт, а также востребованную военно-учетную специальность.

Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса придут мобилизационные предписания или персональные повестки. В них будет указано время и место, куда им нужно прибыть для мобилизации.

Работающим выплатят зарплату, полностью рассчитают.

"Всем службам уже даны соответствующие поручения для организации работы", - сообщила Лилия Галимова, пресс-секретарь президента РТ.