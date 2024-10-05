В Казани готовятся открыть парк у театра Камала

В Казани к открытию готовится парк около нового здания театра имени Камала. Общественная территория появится к саммиту БРИКС.

Парк появится на берегу о. Кабан.

Руководитель института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина сообщила, что одна из главных проблем - грунтовые воды, однако архитекторы справились с высоким уровнем водоема и не навредили экологической системе.

Участок вокруг учреждения будет разделен на зоны. Специалисты организуют детская игровая площадку с водным садом и музыкальными инструментами, а около набережной будет театральный сад.

Ранее мы писали о том, что защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин рассказал, почему он вступил в потасовку с нападающим команды «Амур» Вячеславом Грецким. Игроки сняли принялись бороться на точке вбрасывания около ворот казанской команды «Ак Барс» Об этом рассказали в пресс-службе местной команды.