Власти Казани прокомментировали раздачу повесток на фронт у станций метро

Мэрия Казани прокомментировала ситуацию с раздачей повесток на фронт у станции метро "Авиастроительная". Ранее такое сообщение появилось в соцсетях и вызвало массовые волнения у казанцев.

В мэрии сообщение назвали фейком и призвали граждан верить только проверенным источникам информации.

"Идет частичная мобилизация. Тот, кого призывают, должен отвечать целому ряду критериев (в запасе, имел боевой опыт и так далее". Ловить кого попало на улице – потеря времени", - отметили в мэрии.

Видео, которое облетело telegram-каналы накануне, само доказывается, что перед вами - типичный фейк: улицы явно не казанские, на видео ясная погода, хотя в Казани накануне было пасмурно.

Напомним, накануне, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она касается тех, кто уже отслужил в ВС, находится в запасе и имеет "определенные специальности и соответствующий опыт". После этого военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ "Об объявлении мобилизации".