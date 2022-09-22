«С нее упал парик, ей был лет 100»: Владимир Пресняков рассказал о своем первом сексуальном опыте

Певец Владимир Пресняков решил откровенно рассказать о своем первом сексуальном опыте в эфире одного из выпусков шоу "Ваша Наташа", ведущей которого является его жена Наталья Подольская.

Как пишет ctnews со ссылкой на слова музыканта, первый секс у него хоть оказался ранним и тяжелым, но забавным.

"Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных", — признался артист.

54-летний Пресняков впервые женился 21 мая 1991 года на Кристине Орбакайте. В Лондоне у пары родился сын Никита, однако в конце 1996 года супруги завершили семейные отношения. Позже, в 2001 году, певец женился на модельере Елене Ленской, и с 2005 он живет с Натальей Подольской. В 2015 году у супругов родился сын Артемий, а в 2020 — сын Иван.