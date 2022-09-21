Военэксперт Леонков перечислил военные специальности, востребованные для мобилизации в России

Известный военный аналитик и эксперт Алексей Леонков назвал военные специальности, которые могут быть в первую очередь востребованными в зоне СВО на Украине. Так он прокомментировал введение указом Путина частичной мобилизации в России с 21 сентября. Эксперта цитирует "МК".

По мнению Леонкова, сейчас в зоне спецоперации есть большая потребности в связистах, артиллеристах, танкистах, водителях военной техники и в десантниках.

Он отметил, что важнейшим фактором является опыт участия в боевых действиях или прохождение службы в ВС РФ.

Эксперт пояснил необходимость данного решения президента тем, что нашей армии, после проведения референдумов в ДНР и ЛНР 23-27 сентября, придётся защищать границу, которая увеличится намного.