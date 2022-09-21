В Татарстане в дни референдумов откроют избирательные участки в трех городах

В Дни референдумов о вступлении в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в трех городах Татарстана будут открыты избирательные участки. Об этом сегодня, 21 сентября, рассказали на заседании ЦИК РТ. По словам председателя республиканской ЦИК Андрея Кондратьева, референдумам будет оказано полное содействие.

"Руководство Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняло решение о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации. Голосование будет проходить пять дней – с 23 по 27 сентября. Вся избирательная система России окажет содействие избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На территории Татарстана будут открыты избирательные участки в трех городах. Они будут открыты в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске", – сказал Кондратьев.

В Казани избирательный участок расположится на базе КЦ "Сайдаш", в Альметьевске – в ДК "Нефтьче", в Набережных Челнах – в "Роднике".

"Мы понимаем важность задач, имеем опыт в этой работе и организуем работу участков для голосования на референдуме. У всех граждан, которые были вынуждены уехать с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, должна быть возможность проголосовать, и мы окажем необходимое содействие", – заключил Андрей Кондратьев.