В Татарстане в дни референдумов откроют избирательные участки в трех городах

"Руководство Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняло решение о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации. Голосование будет проходить пять дней – с 23 по 27 сентября. Вся избирательная система России окажет содействие избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На территории Татарстана будут открыты избирательные участки в трех городах. Они будут открыты в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске", – сказал Кондратьев.
"Мы понимаем важность задач, имеем опыт в этой работе и организуем работу участков для голосования на референдуме. У всех граждан, которые были вынуждены уехать с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, должна быть возможность проголосовать, и мы окажем необходимое содействие", – заключил Андрей Кондратьев.