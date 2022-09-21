В Минобороны РФ рассказали об этапах частичной мобилизации

Указ президента России о частичной мобилизации в стране вступает в силу с сегодняшнего дня, с 21 сентября.

В Минобороны РФ рассказали об этапах этого мероприятия. По словам представителей военного ведомства, в первую очередь, на первом этапе мобилизуют тех, кто уже служил в ВС РФ, имеет опыт боевых действий, а также нужные армии учетные военные специальности.

Далее могут быть мобилизованы прошедшие военную подготовку, а при необходимости - стоящие на учете в военкомате.

Студентов и срочников в Минобороны призывают не планируют.

"Естественно, это касается и всех, кто служит по призыву - их тоже не коснется мобилизация. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс (запас). У нас их почти 25 миллионов. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%", - сказал министр обороны Сергей Шойгу.

На оказавшихся в категории мобилизованных распространятся льготы, действующие сейчас в отношении контрактников, в том числе материальные выплаты. Мобилизовать планируется до 300 тысяч резервистов. Не подлежат призыву и ограниченно годные к службе по состоянию здоровья.