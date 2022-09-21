«Сейчас движемся медленно»: военный эксперт Кнутов объяснил, почему СВО ускорится после мобилизации

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, почему ход СВО на Украине ускорится после того, как РФ пройдет частичная мобилизация. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию "Украина.ру".

Кнутов считает, что у России появится возможность сконцентрировать ресурсы на основных направлениях.

По словам эксперта, сейчас линия фронта составляет около 1000 километров. Частичная мобилизация позволит наладить продвижение, прорывы и окружение подразделений ВСУ с последующий их ликвидацией.

"Мы сейчас движемся медленно, постепенно, жалея жизни наших солдат, а при соответствующей концентрации ресурсов на главных направлениях, это всё может происходить гораздо быстрее и эффективнее", — отметил военный аналитик.

Сейчас, отметил эксперт, войскам ВСУ и без того приходится несладко. Личный состав украинских ВС понес существенные потери.