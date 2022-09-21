«Все хотят слышать от Путина это»: политолог Марков пояснил, как можно быстрее завершить СВО

Российский политолог Сергей Марков заявил, что все стороны СВО на Украине уже изрядно устали от военных действий. А потому следует искать возможные выходы из украинского конфликта. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию "Украина.ру".

"Все устали от военных действий, поэтому они все хотят слышать от Путина этих новостей — „мы готовы договариваться“, „мы готовы снизить напряженность“. Но, несмотря на то, что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину — не готов договариваться, поэтому разгром „антиРоссии“ является неизбежностью и единственным выходом", — высказался эксперт.

По словам политолога, первые признаки усталости от конфликта у Украины начали проявляться еще в мае.