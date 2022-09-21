Министр обороны РФ Шойгу пояснил, кого именно призовут на фронт в рамках частичной мобилизации

С 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. Об этом объявил глава государства Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля сразу после обращения Путина к россиянам.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано в общей сложности 300 тыс. резервистов.

В рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса России, отметили в Минобороны.

Также в военном ведомстве заверили, что ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на Украину и солдаты-срочники.

Под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учётную специальность.

"Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку", - отметил в своем обращении Путин.

"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие. Призванные по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих службу по контракту", - заверил президент.