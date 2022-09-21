«Ошибка пилота»: в Татарстане совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Diamond

Накануне вечером в Татарстане совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Diamond.
По данным транспортной прокуратуры, в 22:06 по мск воздушное судно с бортовым номером RA-01723 село в аэропорту "Бегишево". На борту самолета находились два человека. Обоим невероятно повезло - они не пострадали.
Сейчас проводится проверка обстоятельств жесткой посадки, на месте побывали транспортный прокурор и следственная группа. Самолет оперативно убрали с полосы.
Предварительно считается, что причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.