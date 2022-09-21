Глава СКР Бастрыкин взял под личный контроль дело о падении стены на 6-летнего мальчика в Татарстане

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль расследование уголовного дела о падении кирпичной стены на шестилетнего мальчика в Татарстане. Об этом заявили в пресс-службе центрального аппарата СКР.

История, которой заинтересовался Бастрыкин, произошла в Бугульме в июле текущего года. Ребенок шел мимо заброшенного здания, кусок стены отвалился и рухнул на него. Шестилетний пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Мать мальчика считает, что правоохранители и местные власти не предприняли никаких мер, пока она не пожаловалась в соцсетях. Только по факту огласки происшествия СКР начал проверку, а потом возбудил дело.

"Следствием проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению в отношении малолетнего. По поручению главы СК России ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — уточнили в СК.